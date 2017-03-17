Житель Саранска неудачно купил замороженную рыбу через интернет

В МВД Мордовии обратился 33-летний уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший рассказал полицейским, что лишился большой суммы наличных средств при попытке приобрести товар через интернет.

Согласно предварительным сведениям, пострадавший обнаружил веб-сайт с объявлением о реализации замороженной рыбы. Списавшись с менеджером, покупатель договорился о поставке большой партии товара на сумму свыше 101 000 рублей и перевел оплату на указанный банковский счет.

Покупка не была доставлена в оговоренный срок, все усилия установить связь с продавцом оказались безуспешны, а веб-сайт был удален.

Мужчина осознал, что стал жертвой жуликов и направился за помощью к хранителям порядка.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия