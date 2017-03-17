Мордовия занимает перовое место в ПФО по производству овощей на защищенном грунте

На территории Республики Мордовия было выращено15,7 тыс. тонн тепличной продукции в прошлом году.

Как информирует республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия, в среднем на одного жителя Мордовии приходится 19,42 килограмм местных овощей.

Среди регионов ПФО Мордовия занимает перовое место по производству овощей защищенного грунта.

Напомним, что в 2017 году на территории ГУП РМ "Тепличное" начнут строить блок новейших теплиц площадью 1,38 га. Реализация плана даст возможность произвести дополнительно 1300 тонн томатов и огурцов не только лишь для населения республики, однако и для потребителей из соседних регионов.

Источник: izvmor.ru