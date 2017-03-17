В Мордовии спасатели обнаружили тело 81-летней женщины во время пожара

В Чамзинском районе произошел пожар.

Инцидент случился в селе Сабур-Мачкасы. Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь пожара составляла 54 кв.м.

Во время тушения пожара в одной из комнат дома пожарные выявили тело пожилой женщины. Погибшей оказалась 81-летняя собственница жилья. Погибла она вследствие пожара или еще до его возникновения, определит судебно-медицинская экспертиза.

Согласно предварительным сведениям, причиной пожара могло послужить неправильное устройство печного отопления. На данный момент эксперты определяют причину возгорания.

Источник: izvmor.ru