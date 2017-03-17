В Мордовии Михаило-Архангельскую церковь признают объектом культурного наследия

Старинную Михаило-Архангельскую церковь в селе Шокша признают объектом культурного наследия.

По словам главы Теньгушевского района Александра Кузьмина, уже после оформления необходимых документов начнется восстановление храма. Планируется модернизировать не только лишь фасад, однако и осуществить внутренние работы, в частности расписать стены и своды.

Отметим, что Михаило-Архангельский храм с приделами во имя мучеников Флора и Лавра, и святителя Николая Чудотворца был построен в далеком 1830 году. Однако, как заявляют историки, судя по зодческим особенностям, эта дата означает лишь завершение реконструкции сооружения, возведенного, скорее всего, на рубеже XVIII–XIX веков.

Источник: izvmor.ru