Житель Саранска ответит перед судом за убийство матери

Саранский суд вынесет приговор 57-летнему мужчине по обвинению в причинении смерти своей матери.

Сообщается, что нетрезвый сын избил пенсионерку из-за того, что ему необходимо было ухаживать за ней. От полученных телесных повреждений 86-летняя женщина умерла в больнице.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как ранее сообщалось, полиция Мордовии задержала четверых жителей Саранска в возрасте от 19-ти до 23-х лет, подозреваемых в групповом изнасиловании.

17 марта текущего года в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Источник: izvmor.ru