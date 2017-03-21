Мордовская семья получила юбилейный материнский капитал

Молодая семья из села Теньгушево стала 450-й обладательницей сертификата на материнский капитал.

В семье Натальи и Андрея Ермаковых родилась двойня - Софья и Александра. Отец - боец национальной гвардии РФ, мать - менеджер в банке.

На данный момент молодые проживают с родителями. Появившиеся средства приплюсуют к уже имеющимся накоплениям и помогут в приобретении собственного жилья.

Напомним, что в 2017 году размер материнского капитала не изменился и составляет 453 000 рублей. Для вступления в программу материнского капитала у жителей России имеется в запасе чуть менее 2 лет. Для получения права на выплату необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился либо был усыновлен вплоть до 31 декабря 2018 года.

Источник: izvmor.ru