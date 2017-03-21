Житель Саранска остался без денег при покупке квадрокоптера

В МВД Мордовии обратился 32-летний уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавший рассказал полицейским, что вследствие мошеннических действий лишился 30 000 рублей. Мужчина обнаружил в интернете объявление о реализации квадрокоптера. Гражданин связался с продавцом, неизвестный попросил перевести стопроцентную предоплату на его счет, пообещав, что товар будет отправлен на следующий день. Уже после денежной операции мужчина попытался связаться с неизвестным, однако тот не отвечал на звонки.

Пострадавший незамедлительно направился за помощью к хранителям порядка. В результате оперативных мероприятий определено, что номер абонента зарегистрирован в Красноярском крае. Розыск подозреваемых не прекращается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия