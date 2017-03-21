В Краснослободске компьютер едва не сжег квартиру

В Мордовии произошел пожар.

Инцидент случился в Краснослободске, где в одной из квартир загорелся компьютер. К счастью, возгорание удалось своевременно обнаружить, и пламя не перекинулось на мебель.

На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе произошел пожар на остановке общественного транспорта "Кочкурово", расположенной на трассе Саранск-Ульяновск. Там загорелся общественный туалет, принадлежащий федеральным дорожникам.

Площадь пожара составила 1,4 кв.м. Выезд пожарных на место ЧП не потребовался – огонь потушили собственными силами.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ