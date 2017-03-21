В Таллине житель Саранска разгромил офис банка топором

Уроженец Саранска разнес офис банка в столице Эстонии.

Сообщается, вооруженный топором мужчина ворвался в помещение финансовой компании и стал громить все подряд. В результате оказались испорчены платежные терминалы, компьютеры и мебель.

Местные полицейские скрутили дебошира, которым выявился 54-летний уроженец Саранска. Что стало причиной нападения, в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что полиция Мордовии раскрыла кражу, совершенную в районе Химмаша, где шофер службы такси решил воспользоваться невнимательностью пассажира и похитил бумажник, в котором было 18 000 рублей.

Источник: izvmor.ru