Мордовская биатлонистка выиграла гонку преследования на юношеском первенстве России

Мордовская спортсменка Анастасия Халиуллина стала победительницей гонки преследования на первенстве России по биатлону среди старших юношей и девушек (1998-1999 г.р), которое проходило в Екатеринбурге. Дистанцию в 7,5 км она преодолела за 25 минут 42,3 секунды, допустив лишь 1 промах на огневых рубежах. Еще ранее Настя заняла 5-е место в спринте.

Первенство России. Екатеринбург. Гонка преследования, 7,5 км

Старшие девушки



1. Анастасия Халиуллина (Мордовия — Саратовская обл.) — 25.42,3 (1 промах)

2. Анастасия Рассказова (Москва) +1.30,5 (3)

3. Екатерина Санникова (Тюменская обл.) +1.33,2 (8).

У юношей победу в гонке преследования одержал Андрей Вьюхин из Тюмени, несмотря на допущенные 6 промахов.