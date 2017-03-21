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Мордовская биатлонистка выиграла гонку преследования на юношеском первенстве России

Мордовская биатлонистка выиграла гонку преследования на юношеском первенстве России

Мордовская спортсменка Анастасия Халиуллина стала победительницей гонки преследования на первенстве России по биатлону среди старших юношей и девушек (1998-1999 г.р), которое проходило в Екатеринбурге. Дистанцию в 7,5 км она преодолела за 25 минут 42,3 секунды, допустив лишь 1 промах на огневых рубежах. Еще ранее Настя заняла 5-е место в спринте.

Первенство России. Екатеринбург. Гонка преследования, 7,5 км

Старшие девушки

1. Анастасия Халиуллина (Мордовия — Саратовская обл.) — 25.42,3 (1 промах)
2. Анастасия Рассказова (Москва) +1.30,5 (3)
3. Екатерина Санникова (Тюменская обл.) +1.33,2 (8).

У юношей победу в гонке преследования одержал Андрей Вьюхин из Тюмени, несмотря на допущенные 6 промахов.