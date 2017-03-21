Научные сотрудники Мордовского заповедника перевыпустили книгу прошлого века

Мордовский заповедник выпустил репринтное издание "Из жизни леса".

Чудесная книга Ольги Яковлевны Цингер и ее мужа - Ювеналия Федоровича Штарева повествует о природе республики. Впервые удивившая свет в 1968 году работа вплоть до этих времен не утратила актуальности. Читатель сезон за сезоном, начиная с ранней весны, окунается в жизнедеятельность леса. Иллюстрациями служат уникальные рисунки Ю.Ф. Штарева.

"В своей совместной работе мы старались дополнить друг друга. Чего нельзя было выразить словом, то художник выражал рисунками", - говорится в предисловии.

Отметим, что авторы - научные сотрудники Мордовского заповедника в 1950-х - 1970-х гг.

Источник: izvmor.ru