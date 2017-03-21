Хоккеисты "Мордовии-2003" победили на Кубке Поволжья

Хоккейная команда "Мордовия-2003" победила на Кубке Поволжья в Кирове. После очередной победы (над командой "Союз" со счетом 7:6) юные хоккеисты из региона-13 стали недосягаемыми для соперников. При этом до конца турнира оставалось провести еще несколько матчей.

Как сообщалось ранее, в Саранске завершилось первенство России среди юниоров по подводному спорту. В дисциплине акватлон (борьба в ластах под водой) весьма удачно выступили хозяева турнира – спортсмены из Мордовии. В общей сложности представители региона-13 завоевали 8 медалей, что позволило им занять первое общекомандное место.