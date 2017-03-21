Житель Мордовии попал в ДТП в центре Воронежа

Внедорожник из Мордовии попал в ДТП в Воронеже.

Происшествие случилось на пересечении улиц Энгельса и Куцигина, где "встретились" "Рено Дастер" и "Ниссан Мурано" с мордовскими номерами.

В аварии никто не пострадал, но оба авто получили сильные повреждения.

Как сообщалось ранее, в поселке Ялга, что под Саранском, произошла авария с участием двух иномарок – "Шкода " и "Фольксваген". Виновником инцидента стал машинист за рулем "Шкоды", который не пропустил на перекрестке и врезался в "Фольксваген", за рулем которого находился ревизор. От удара "Гольф" улетел в кювет.

Источник: izvmor.ru