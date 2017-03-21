Мордовский борец Артем Сурков помог сборной России победить на Кубке мира

Мордовские борцы стали обладателями Кубка мира по греко-римской борьбе в составе сборной России. Турнир проходил в иранском городе Абадан.

На предварительном этапе россияне справились с командами Казахстана, Ирана и Германии. В финале Россия встречалась со сборной Азербайджана. В весовой категории до 66 кг победу одержал представитель Мордовии Артем Сурков, досрочно одолев Ноеля Бабаева.

Это очко стало одним из пяти, завоеванных российскими борцами в финальном противостоянии. Общий счет финала – 5:3 в пользу сборной России.

Помимо Суркова, в состав сборной России на Кубке мира входили еще два борца из региона-13 - Алексей Киянкин (до 66 кг) и Евгений Салеев (до 85 кг).