«Ростелеком» подключил в Мордовии первого клиента к «Виртуальному ЦОДу»

Ростелеком» в Республике Мордовия подключил первого пользователя «Виртуального центра обработки и хранения данных»(ЦОД) - компанию «Эволента», специализирующуюся на разработке программного обеспечения и оказании услуг в области информационных технологий.

«Специфика нашей компании предполагает работу с большим объемом информации, и мы знаем преимущества данной услуги, поэтому приняли решение использовать облачную инфраструктуру от «Ростелекома» для самостоятельного управления ресурсами обработки и хранения данных. Услуга «Виртуальный ЦОД» от «Ростелекома» имеет аттестат соответствия требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, что стало для нас немаловажным фактором при выборе именно этой компании. Кроме того, высокий уровень надежности, максимальная скорость доступа к ресурсам, гибкая настройка необходимых нам виртуальных серверов, возможность выбора региональной площадки ЦОД, круглосуточная квалифицированная техподдержка по телефону и электронной почте – вот основные характеристики данной услуги провайдера», - отметил генеральный директор АО «Эволента» Сергей Лизин.

«Благодаря сервису «Виртуальный ЦОД» заказчик может брать в аренду вычислительные мощности, системы хранения данных и резервного копирования, предоставляемые на базе Национальной облачной платформы «Ростелекома». Это значительно проще и экономнее, если сравнивать с самостоятельной закупкой и обслуживанием физических серверов. В результате происходит снижение затрат и уменьшение стоимости обслуживания за счет делегирования этих задач провайдеру», - отметил заместитель директора филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Юрий Рогожин.

«Виртуальный ЦОД» «Ростелекома» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая надежность и доступность услуги, обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

Услуга обеспечивает высокий уровень защищенности информационных ресурсов и предназначена для самого широкого спектра компаний — от среднего и малого бизнеса в различных сферах деятельности до крупных клиентов всех уровней, а также органов государственной власти. Конфигурация услуги и калькуляция стоимости проходят непосредственно на сайте www.rt.ru и в панели управления cloud.rt.ru. После согласования заказа автоматически осуществляется развертывание виртуальных машин и конфигурирование заказанной инфраструктуры. Примерное время развертывания услуги занимает около 10 мин. Бесплатный тестовый период — до 30 дней. Дополнительную информацию об услуге можно получить по бесплатному телефону 8-800-200-3000.