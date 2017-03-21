В Мордовии задержали 26-летнего мужчину, переломавшего ребра родственнику

В МВД Мордовии поступил звонок из одной из больниц Зубово-Полянского района с сообщением о поступлении 37-летнего местного жителя с закрытым переломом ребра.

В процессе оперативных мероприятий работниками полиции определены обстоятельства получения травмы и личность подозреваемого в причинении вреда здоровью пострадавшего. Им выявился его 26-летний прежде судимый племянник. В процессе распития алкоголя у родных возникло разногласие, вследствие которого подозреваемый нанес мужчине пару ударов.

Свою вину злоумышленник не отрицает. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия