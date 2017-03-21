В Мордовии строительная фирма из-за долгов лишилась имущества

В Мордовии судебные приставы наложили арест на несколько транспортных средств, относящихся к строительной фирме.

Как стало известно, строительная компания задолжала свыше 12 млн рублей. Среди них долги по зарплате, налогам и иные платежи.

В результате стоимость арестованной собственности составила 1,2 млн рублей. Транспортные средства переданы на ответственное хранение и в ближайшее время будут отправлены на продажу.

Ранее сообщалось, что саранский суд вынесет приговор 57-летнему мужчине по обвинению в причинении смерти своей матери. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: izvmor.ru