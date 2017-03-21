Сурков: Очень рад, что тренеры сборной РФ по борьбе сделали ставку на меня на Кубке мира

Мордовский борец Артем Сурков (весовая категория до 66 кг) прокомментировал победу на Кубке мира по греко-римской борьбе в составе сборной России. Сурков, который в финальном противостоянии с Азербайджаном (5:3) принес своей команде одно очко, стал самым результативным борцом в своей команде, набрав в двух схватках 15 баллов.

"Я ударно завершил 2016 год, однако в самом начале нового сезона, перед турниром "Поддубный-2017", подхватил грипп, температура доходила до 40. Очень рад, что тренерский штаб во главе с Гоги Когуашвили сделал ставку на меня и дал возможность участвовать на Кубке мира, да еще и в самых принципиальных встречах. Люблю командные турниры - это совсем другая ответственность, особенно в ровных встречах.

С Ираном и Азербайджаном каждая схватка была решающей. В личном соревновании главное выиграть, а здесь ты еще думаешь о технических баллах. А когда уходишь с ковра после своей схватки, ты не идешь отдыхать, а стоишь и поддерживаешь друзей по команде. Выиграл ты, проиграл - уже не важно, ведь во встрече еще ничего неясно", - рассказал Сурков.

Источник: wrestrus.ru