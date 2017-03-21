Весенний паводок в Мордовии: затоплены 4 моста, уровень реки Инсар ежедневно повышается

В мэрии Саранска активно обсуждают вопросы подготовки к весеннему паводку. Обсуждения ведутся неспроста: к концу текущей недели, по данным МЧС региона, ожидается пик паводка. Впрочем, все будет зависеть от погоды. Так, потепление и обильные дожди, само собой, ускорят этот процесс.

Все службы находятся в режиме полной готовности. Произведен инструктаж личного состава, осмотрена техника, в том числе и плавательная, отметили в мэрии.

Добавим, что на сегодняшний день большинство водоемов Мордовии еще не отошло от зимней "спячки" подо льдом. А вот уровень реки Инсар в Саранске ежедневно повышается на 2-3 см. Кроме того, на территории Мордовии уже затоплены 4 моста.

Городские власти призвали руководителей районов Саранска лично осмотреть потенциально проблемные участки и подготовиться к обильному паводку.

Источник: adm-saransk.ru