Менеджера ритуального агентства в Саранске расстрелял владелец фирмы-конкурента

Стали известны новые подробности громкого дела об убийстве сотрудника ритуального агентства "Обелиск" Виталия Каткова. По предварительным данным, 44-летнего мужчину застрелил 59-летний владелец конкурирующего агентства Александр Колдырманов. Задержан он был в минувшую субботу, 18 марта. При обыске в его гараже полицейские нашли пистолет, из которого предположительно производились выстрелы.

По неофициальным данным, Колдырманов и Катков были знакомы между собой. По словам подозреваемого, на убийство он пошел из-за личной неприязни, которая сложилась между ним и жертвой.

Напомним, преступление было совершено в Саранске 15 марта. Каткова расстреляли в подъезде дома №28 по проспекту 60 лет Октября. Потерпевшего доставили в больницу, где он через сутки скончался, предварительно сообщив полицейским приметы нападавшего. Выйти по этим приметам на Колдырманова для стражей порядка оказалось "делом техники".

Источник: izvmor.ru