С 1 мая на улицах Саранска начнут продавать мороженое и квас

На улицах Саранска 1 мая начнут торговать вкусным мороженым и холодным квасом. Об этом заявили на совещании в администрации города.

В ближайшее время состоится аукцион, в ходе которого будут определены предприниматели, которых допустят к продажам. Участие в аукционе примут не только представители Мордовии, но и бизнесмены из других регионов РФ.

"Аукцион пройдет по всем правилам на основании закона о конкуренции", - пояснила директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами г.о. Саранск Ирина Объедкина.

Отметим, что в этом году к стилизованным палаткам, в которых торгуют квасом, добавятся не менее элегантные киоски с мороженым.

Источник: adm-saransk.ru