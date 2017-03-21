В одну из колоний Мордовии мобильники "забросили" при помощи стрелы от арбалета

В двух колониях Мордовии вновь пресечены попытки переброса незаконных предметов. Так, в ИК-10 при обходе запретной зоны сотрудники нашли стрелу арбалета, к которой был привязан сверток. В нем обнаружились 2 мобильных телефона, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Кроме того, в ИК-5 при попытке переброса задержан житель Астраханской области. У мужчины при себе оказались 4 свертка, в которых он спрятал 8 мобильных, 7 зарядных устройств к ним и 16 сим-карт. В этой же колонии были задержаны граждане Украины и Московской области. Они устроили тайники в деревянном поддоне перед входом в КПП по пропуску людей. В тайнике были найдены 37 сотовых телефонов, 14 сим-карт, 4 зарядных устройства к ним и лекарства в таблетках.

Источник: 13.fsin.su