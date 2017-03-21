Жительница Саранска задолжала банку 78,5 тысяч рублей, пытаясь помочь подруге

Жительница Саранска стала жертвой мошенничества со стороны своей подруги. Пострадавшая обратилась в полицию и поведала, что оформила в банке кредит по просьбе своей знакомой, которая рассказала трогательную историю о болезни ребенка и повсеместных отказах в займе. При этом аферистка клялась и божилась, что будет исправно выплачивать кредит, передает пресс-служба МВД по РМ.

Поскольку свое обещание женщина не сдержала, а у жертвы обмана образовалась задолженность перед банком в 78,5 тысяч рублей, она была вынуждена обратиться к правоохранителям. При этом потерпевшая много раз просила знакомую расплатиться по долгам, но та избегала встреч, а вскоре перестала отвечать и на телефонные звонки.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф