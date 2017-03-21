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Жительница Саранска задолжала банку 78,5 тысяч рублей, пытаясь помочь подруге

Жительница Саранска задолжала банку 78,5 тысяч рублей, пытаясь помочь подруге

Жительница Саранска стала жертвой мошенничества со стороны своей подруги. Пострадавшая обратилась в полицию и поведала, что оформила в банке кредит по просьбе своей знакомой, которая рассказала трогательную историю  о болезни ребенка и повсеместных отказах в займе. При этом аферистка клялась и божилась, что будет исправно выплачивать кредит, передает пресс-служба МВД по РМ.

Поскольку свое обещание женщина не сдержала, а у жертвы обмана образовалась задолженность перед банком в 78,5 тысяч рублей, она была вынуждена обратиться к правоохранителям. При этом потерпевшая много раз просила знакомую расплатиться по долгам, но та избегала встреч, а вскоре перестала отвечать и на телефонные звонки.

Сейчас по данному факту проводится проверка.


Источник: 13.мвд.рф