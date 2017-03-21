В Мордовии нашли водителя, который сбил 51-летнего мужчину и скрылся

Полиция Мордовии разыскала автомобилиста, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент случился в н.п. Новая Самаевка Ковылкинского района 19 марта.

Как сообщили в ГИБДД республики, безработный не заметил 51-летнего мужчину, шедшего по дороге, и сбил его. Однако остановиться и помочь пострадавшему водитель не пожелал, скрывшись с мест происшествия.

Пешеход с различными травмами был госпитализирован, а виновника ДТП вскоре задержали. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии угодил в ДТП в Подмосковье. Инцидент случился возле деревни Пятница Солнечногорского района, где в условиях плохой видимости велосипедиста из региона-13 сбил водитель "Форда".

Источник: gibdd.ru/r/13