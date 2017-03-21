Места для барбекю оборудуют в Саранске к маю

В администрации Саранска заявили, что к майским праздникам в лесопарковой зоне города будут оборудованы места для пикников и барбекю. Горожане неоднократно заявляли, что отдых на природе является для многих из них наиболее предпочтительным. В связи с этим руководство города решило создать людям максимально удобные условия для отдыха.

Первым шагом станет принятие соответствующего документа, в котором будут прописаны нормы поведения отдыхающих в городских парках. Затем будут организованы непосредственно специальные места для барбекю. Помимо мангала, в таких точках появятся удобные лавочки, столики и урны.

Власти Саранска подчеркивают, что данная мера поможет сделать отдых на природе доступным в черте города.

Источник: adm-saransk.ru