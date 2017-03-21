В Саранске пассажирка микроавтобуса пострадала после ДТП с минивэном

В Саранске произошло ДТП с участием минивэна и микроавтобуса, в котором пострадала женщина. Как сообщили в ГИБДД региона, за рублем минивэна "Форда Торнео" находился охранник. Поворачивая направо, он врезался в микроавтобус той же модели.

В результате аварии в больницу с различными травмами попала 33-летняя пассажирка маршрутки. Там женщине оказали помощь, назначили дальнейшее лечение и отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии разыскала автомобилиста, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент случился в н.п. Новая Самаевка Ковылкинского района 19 марта.

Источник: gibdd.ru/r/13