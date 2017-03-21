«Ростелеком» реализует в Мордовии комплекс мероприятий для бесперебойной работы сетей связи в период половодья

«Ростелеком» проводит на территории Республики Мордовия комплекс мероприятий по обеспечению сохранности телекоммуникационных объектов и бесперебойной работы средств электросвязи и радиофикации в период весеннего паводка.

Для устойчивой работы сетей связи во время половодья будет осуществляться усиленный контроль в местах прохождения линий связи, вблизи водонапорных и водопропускных сооружений, плотин, дамб, накопителей жидких отходов. Для оперативного устранения возможных аварий и повреждений на местной сети связи сформировано 35 аварийно-восстановительных бригад и групп общей численностью 286 человек. Все бригады полностью укомплектованы техникой, необходимыми материалами и средствами индивидуальной защиты. Проведена подготовка двух звукоусилительных станций, используемых для централизованного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Установлено взаимодействие с республиканской и районными паводковыми комиссиями, с Мордовским гидрометцентром и региональным управлением МЧС России. Поступающая от указанных служб информация оперативно доводится до всех технических подразделений филиала компании в Республике Мордовия. Организовано взаимодействие с МЧС России по РМ по вопросам применения взрывчатых веществ в точках возможного максимального уровня подъема воды в реках республики. В настоящее время проводится регулярное наблюдение за состоянием берегов через реки: Инсар, Алатырь, Мокша. Всего в зону воздействия паводковых вод попадает 74 участка с линейно-кабельными сооружениями общей протяженностью линий связи 114 км.

Начало весеннего половодья на реках республики ожидается в конце марта – начале апреля. По прогнозу Мордовского гидрометцентра сложная паводковая ситуация 2017 года может развиваться по сценарию, при котором в зонах возможного подтопления окажутся 46 населенных пунктов 17 муниципальных районов республики и г.о. Саранск, в которых находится 4193 жилых домов с населением 10726 человек и 595 кв. км сельхозугодий.