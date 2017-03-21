Eticket4 — продажа билетов на поп-концерты со скидкой

Площадка Eticket4 — это экономия времени и удобный поиск билетов на популярные музыкальные концерты в вашем городе. В категории «Поп» регулярно появляются новые предложения по продаже билетов на концерты поп исполнителей: https://eticket4.ru/category/kontserti/pop. Чтобы найти интересующее событие, введите в строку поиска имя певца, музыканта или название группы — система выдаст актуальные предложения, соответствующие запросу.

На сайте Eticket4 найдутся редкие билеты на лучшие мероприятия года дешевле номинала. Так как продажа идет от частных лиц, каждый устанавливает свою стоимость, а благодаря опции «торг» покупатель сбивает цену и приобретает электронный пропуск с хорошей скидкой.

Пользоваться Eticket4 выгодно и просто

Представьте, что вы купили билет на выступление исполнителя с мировой славой, так ждали этого события, но вынуждены ехать в командировку и отказаться нельзя. Что делать? Можно, конечно, подарить билет соседу, но выгодней выставить его на продажу в интернете. Так и вы возместите потраченные деньги и тот, кто мечтает посетить концерт, получит такую возможность.

Даже если до события осталось несколько дней, смело выставляйте билет на продажу — покупатель точно найдется. В это время на другом конце города отчаявшийся меломан сбился с ног в поисках пропуска на концерт звезды мировой величины. Здесь-то на помощь и приходит Eticket4! Интерактивный сервис сводит вместе продавца и покупателя — все довольны, каждый в выигрыше.

Что предлагает Eticket4 пользователям? Безопасность в приоритете

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Портал выступает гарантом сделки. Моменты по оплате, доставке, зачислению средств на счет Eticket4 берет на себя. Достоверность билетов строго проверяется. Продавец и покупатель застрахованы — в случае проблем расходы покрываются за счет сервиса.

Оперативность

Когда билеты продаются за день-два до концерта, важно позаботиться об их своевременной доставке. После оплаты покупатель сразу получает электронную версию пропуска на почту, а бумажный билет по договоренности доставляется курьером заблаговременно.

Безопасность

Экономическая защита при онлайн сделках обеспечивается для обеих сторон. Отправляются билеты покупателю только после проведения оплаты, а средства поступают продавцу по факту их использования. Никакого мошенничества.

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