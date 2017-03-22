В Мордовии с территории фермерского хозяйства украли 120-килограммового теленка

В Большеигнатовском районе Мордовии полиция раскрыла кражу теленка красно-пестрой масти. Животное весом около 120 кг увели с территории одного из фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Инспекторы ДПС обнаружили теленка в салоне автомобиля, за рулем которого находился 56-летний мужчина. Водитель не смог предоставить никаких документов на животное.

Вскоре выяснилось, что водителем был сторож животноводческого комплекса. Вместе с двумя друзьями он присвоил себе теленка. Ночью злоумышленники погрузили животное в автомобиль и вывезли с фермы.

По данному факту проводится проверка. Задержанное трио свою вину не отрицает.

Источник: 13.мвд.рф