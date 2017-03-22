Мордовский спортсмен Евгений Комаров выиграл домашний этап Кубка России по велоспорту-BMX

Второй этап Кубка России по велоспорту-BMX завершился в Саранске. По итогам двух соревновательных дней призовые места в категории "Элита" взяли:

- среди женщин - Наталья Афремова (Пензенская область), Наталья Суворова и Светлана Адмакина (обе – Мордовия);

- среди мужчин - Евгений Комаров (Мордовия), Павел Малышенков и Александр Катышев (оба – Москва).

Третий этап Кубка России пройдет в Москве в конце апреля.

Как сообщалось ранее, спортсмены из Мордовии завоевали несколько медалей на II этапе Кубка России по велоспорту-BMX. Марк Белинский взял золото в соревнованиях юниоров, Михаил Климчак стал вторым в гонках среди старших юношей. Еще одно золото взяла Дарья Хлуднева в соревнованиях девушек.