В Рузаевском районе сотрудник строительной компании украл перфоратор за 6 тысяч рублей

Полиция Рузаевского района раскрыла кражу перфоратора из строительной компании. С заявлением в полицию обратился директор фирмы. Он поведал, что перфоратор был украден из подвала строящегося дома.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, предполагаемым вором оказался 23-летний рабочий этого предприятия. Выяснилось, что мужчина прокрался на стройку вечером. Поскольку он отлично знал, где хранятся инструменты, то взял перфоратор стоимостью 6 тысяч рублей и скрылся. Украденное имущество было обнаружено у преступника дома.

Злоумышленник свою вину отрицать не стал. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Большеигнатовском районе Мордовии полиция раскрыла кражу теленка красно-пестрой масти.

Источник: 13.мвд.рф