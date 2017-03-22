Житель Саранска потерял почти 3 тысячи рублей, пытаясь сделать покупку на сайте "Авито"

Житель Саранска обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой интернет-мошенников. По словам 44-летнего потерпевшего, он решил купить пневмогайковерт на сайте "Авито". Созвонившись с продавцом, покупатель договорился о приобретении товара на условиях полной предоплаты. Продавец-аферист запросил за мнимый товар 2800 рублей.

Пострадавший перевел деньги на указанный счет требуемую сумму, однако после этого не смог связаться с продавцом, так как его абонентский номер оказался недоступен.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в полицию Мордовии обратился 32-летний уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве. Пострадавший рассказал полицейским, что вследствие мошеннических действий лишился 30 000 рублей.

Источник: 13.мвд.рф