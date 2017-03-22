Мордовский борец Иван Неккоев выиграл первенство России среди глухих

Мордовский спортсмен Иван Неккоев выиграл первенство России по греко-римской борьбе среди глухих и слабослышащих спортсменов.

Турнир прошел во Владимире. Неккоев выступал в весовой категории до 74 кг и весьма уверенно выиграл все свои поединки.

Как сообщалось ранее, мордовские борцы стали обладателями Кубка мира по греко-римской борьбе в составе сборной России. Турнир проходил в иранском городе Абадан.

В финале Россия встречалась со сборной Азербайджана. В весовой категории до 66 кг победу одержал представитель Мордовии Артем Сурков, досрочно одолев Ноеля Бабаева. Общий счет финала – 5:3 в пользу сборной России.

Помимо Суркова в состав сборной России на Кубке мира входили еще два борца из региона-13 - Алексей Киянкин (до 66 кг) и Евгений Салеев (до 85 кг).

Источник: izvmor.ru