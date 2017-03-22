В ГИБДД Мордовии назвали виновника крупного ДТП в Краснослободском районе

Стали известны некоторые подробности ДТП, которое произошло 17 марта в Краснослободском районе Мордовии. Напомним, около села Новое Зубарево столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и микроавтобус "Баргузин".

Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, виновником аварии признан водитель "Баргузина". При повороте он не предоставил преимущество в движении Volkswagen, который двигался в попутном направлении. От удара легковой автомобиль опрокинулся на проезжую часть.

В результате столкновения пострадали 4 человека (изначально сообщалось о 5 потерпевших). В больницу доставили водителя "Баргузина", а также трех пассажирок: одну из микроавтобуса и двух из иномарки.

Водители были трезвы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Источник: gibdd.ru/r/13