Власти Саранска придумали, как пополнить запасы сувенирной продукции

В Саранске размышляют над тем, как восполнить дефицит сувенирной продукции. В частности, летом будет проведен фестиваль национальной культуры, в котором примут участие мастера со всех уголков Мордовии и из соседних регионов.

Для резчиков по дереву организуют площадки на фонтанном спуске. При этом с мастеров не будут требовать плату за аренду занимаемого места в самом центре города.

"Таким образом, мы позволим лучшим мастерам реализоваться творчески и увеличим ассортимент сувенирной продукции. Впоследствии сможем предложить ее нашим гостям, которые приедут в Саранск на матчи чемпионата мира по футболу", - отметил мэр Саранска Петр Тултаев.

Источник: izvmor.ru