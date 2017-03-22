В Саранске планируют построить уникальный дом для людей с ограниченными возможностями

Власти Саранска сообщили, что в городе вскоре может появиться уникальный дом, который будет полностью учитывать потребности людей с ограниченными физическими возможностями. Подъезд дома оборудуют подъемниками, специальным лифтом для колясочников. Проходы в помещения сделают широкими, кроме того, в них не будет поворотов.

"Важно, чтобы застройщики осознали социальную значимость проекта и подержали инициативу", - подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев.



Как сообщалось ранее, в Саранске размышляют над тем, как восполнить дефицит сувенирной продукции. В частности, летом будет проведен фестиваль национальной культуры, в котором примут участие мастера со всех уголков Мордовии и из соседних регионов.

Источник: adm-saransk.ru