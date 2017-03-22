В Саранске ищут виновных в обрушении стены в детском саду №6

В СКР по РМ возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены в детском саду.

Сообщается, что на данный момент назначена судебно-строительная экспертиза. В рамках следствия будет дана юридическая оценка действиям проектных и строительных учреждений, а также лица, ответственного за соответствующее техническое состояние сооружения.

Напомним, что обрушение декоративной стены в дошкольном учреждении №6 на улице Солнечной случилось 2 февраля, когда дети были в садике. Вследствие случившегося никто не пострадал.

В процессе доследственной проверки были проведены работы по демонтированию 3-х подобных стенок, на которых имелись трещины.

Отметим, что здание детского сада введено в эксплуатацию в декабре 2012 года.

Источник: izvmor.ru