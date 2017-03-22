Житель Мордовии пытался убить односельчанина на поминках

В СКР по РМ возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя села Ингенер-Пятина Старошайговского района, подозреваемого в покушении на убийство.

Как стало известно, 16 марта 2017 года молодой человек и его нетрезвый 48-летний односельчанин оказались в доме местных жителей, где проходили поминки. Между ними произошла размолвка. Когда мужчина прилег на диван, молодой человек полоснул его ножом по шее. Уже после этого раненый ушел домой, откуда был госпитализирован.

Подозреваемый сообщил следователю, что он совершил нападение на мужчину, потому что тот его нередко оскорблял. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, нацеленные на установление абсолютно всех факторов правонарушения.

Источник: izvmor.ru