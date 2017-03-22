В Краснослободске сгорела Mazda

В Краснослободске произошел пожар.

Инцидент случился на улице Кирова, где около дома №69 загорелась Mazda MX-5. Когда пожарные прибыли на место происшествия, иномарка горела открытым пламенем. Пожарным удалось сбить огонь, однако он успел нанести непоправимый вред.

В данном инциденте обошлось без пострадавших. На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе произошел пожар на остановке общественного транспорта "Кочкурово", расположенной на трассе Саранск-Ульяновск. Там загорелся общественный туалет, принадлежащий федеральным дорожникам.

Источник: izvmor.ru