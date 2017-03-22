Полиция Саранска арестовала юношу, забившего двух человек битой

В Саранске задержали 20-летнего уроженца Кривозерья.

Сообщается, что утром 26 января 2017 года подозреваемый возле развлекательного комплекса "Белый Медведь" побил двух человек битой. Оба пострадавших получили серьезные увечья. Подозреваемый уже дал признательные показания, из которых следует, что он ударил их битой по голове уже после потасовки.

Через пару суток он, узнав, что его разыскивают сотрудники полиции, испугавшись наказания, попытался скрыться, однако его задержали оперативники.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии пытался убить односельчанина на поминках.

Источник: izvmor.ru