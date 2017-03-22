В Мордовии ВАЗ опрокинулся в кювет: есть пострадавшая

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на 77 километре трассы Саранск – Б.Игнатово, где 27-летний водитель на "ВАЗ-2109" не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка легковушки. Шофер трезв.

Как сообщалось ранее, правоохранители Саранска задержали автомобилиста, который скрылся с места ДТП на ул. Пролетарская, где безработный на автомобиле "Лада Калина" сбил пенсионерку 1953 г.р. В этот момент женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Источник: izvmor.ru