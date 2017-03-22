В Мордовии прошел конкурс проектов ландшафтного дизайна среди заключенных ИК №2

В мордовской ИК № 2 прошел конкурс проектов ландшафтного дизайна.

Как стало известно, были презентованы варианты дизайна садовых дорожек, рокарий и клумб. В результате победила осужденная Кристина Каратаева с работой "Сады Семирамиды". Женщина органично вписала в него сроки цветения растений, а также красоту листвы и плодов абсолютно всех подобранных в композиции растений.

Главной целью состязания стало развитие эстетического вкуса заключенных, формирование у них возможности наблюдать красоту мира и создавать ее собственными руками.

Источник: izvmor.ru