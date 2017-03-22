Житель Мордовии ответит за кражу денег из храма Владимирской божьей матери

Правоохранительные органы Лямбирского района арестовали подозреваемого в краже наличных средств из здания храма Владимирской божьей матери, находящегося в селе Берсеневка.

Как определили представители полиции, 15 марта 27-летний молодой человек пробрался в храм, отжав пластиковое окно. Похитив из храма 2 000 рублей, он покинул здание тем же путем. Всю наличность мужчина истратил на продукты питания.

Как оказалось, прежде он уже привлекался к уголовной ответственности за осуществление подобных краж.

По данному прецеденту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия