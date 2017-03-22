В Мордовии оштрафовали фирму "Суздальское зерно" за запущенные земли

Сотрудники прокуратуры Рузаевского района вместе с экспертами Россельхознадзора проверили исполнение земли общей площадью 257,329 га в районе Татарско-Пишленского и Шишкеевского сельских поселений, принадлежащие фирме "Суздальское зерно".

Как оказалось, наделы не обрабатываются и заросли сорняками. Вследствие проверки компания оштрафована на 1,6 млн рублей. Постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Мордовии судебные приставы наложили арест на несколько транспортных средств, относящихся к строительной фирме. Как стало известно, строительная компания задолжала свыше 12 млн рублей. Среди них долги по зарплате, налогам и иные платежи.

Источник: izvmor.ru