Житель Маордовии отдал мошенникам 117 тысяч рублей

В полицию обратился 67-летний житель Атяшевского района с заявлением о мошенничестве.

Гражданин рассказал хранителям порядка, что на его мобильный телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником пенсионного фонда и заявил, что ему положена выплата, накопленная за 2016 год.

Большую сумму требовалось перечислить на банковскую карту, по этой причине неизвестный рекомендовал пенсионеру пройти к ближайшему банкомату. Под дистанционным руководством собеседника мужчина совершал операции, вследствие которых вместо того, чтобы получить деньги, он перечислил на счет аферистов 117 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия