Паводок в Мордовии: под воду ушли три моста

На территории Республика Мордовия продолжается паводок.

Сообщается, что под водой оказались 3 моста. Два находятся на реке Вад: у с. Вадовские Селищи в Зубово-Полянском районе и на дороге Зубова Поляна - с. Жуковка. Также затоплен мост через Мокшу в районе села Тенишево Краснослободского района.

Отметим, что в республике 19 низководных мостов.

Как сообщалось ранее, в Саранске размышляют над тем, как восполнить дефицит сувенирной продукции. В частности, летом будет проведен фестиваль национальной культуры, в котором примут участие мастера со всех уголков Мордовии и из соседних регионов.

Источник: izvmor.ru