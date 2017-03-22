Паводок в Мордовии: под воду ушли три моста

На территории Республика Мордовия продолжается паводок.
Сообщается, что под водой оказались 3 моста. Два находятся на реке Вад: у с. Вадовские Селищи в Зубово-Полянском районе и на дороге Зубова Поляна - с. Жуковка. Также затоплен мост через Мокшу в районе села Тенишево Краснослободского района.
Отметим, что в республике 19 низководных мостов.
Как сообщалось ранее, в Саранске размышляют над тем, как восполнить дефицит сувенирной продукции. В частности, летом будет проведен фестиваль национальной культуры, в котором примут участие мастера со всех уголков Мордовии и из соседних регионов.
Источник: izvmor.ru