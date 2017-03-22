В Модовии задержали мужчину, причастного к краже чужих бревен

Полиция Мордовии раскрыла кражу 15 кубических метров бревен березы с территории лесничества, принадлежащих частному лицу в Зубово-Полянском районе.

Правоохранителями установлена причастность к данному правонарушению 48-летнего нетрудоустроенного гражданина.

Согласно предварительным сведениям, проезжая возле участка, мужчина заметил бревна и решил присвоить их. Похищенное правонарушитель распилил и сложил на собственном участке.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия