В Модовии задержали мужчину, причастного к краже чужих бревен

Полиция Мордовии раскрыла кражу 15 кубических метров бревен березы с территории лесничества, принадлежащих частному лицу в Зубово-Полянском районе.
Правоохранителями установлена причастность к данному правонарушению 48-летнего нетрудоустроенного гражданина.
Согласно предварительным сведениям, проезжая возле участка, мужчина заметил бревна и решил присвоить их. Похищенное правонарушитель распилил и сложил на собственном участке.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия