В Саранске разыскивают парня и девушку, подозреваемых в вандализме

Полиция Саранска объявила в розыск юношу и девушку, подозреваемых в совершении акта вандализма.

Приметы молодого человека: на вид 15-18 лет, рост 165- 170 см, худощавого телосложения. Был одет: черная удлиненная болоньевая куртка с капюшоном, трико спортивное на правом бедре надпись "RUSSIAЦ", на левом бедре герб России, на ногах кроссовки «Найк» с белой полосой.

Носит рюкзак черного цвета. Предположительно, на правой кисти руки имеется порез.

Приметы девушки: на вид 15-18 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета: болоньевая удлиненная куртка черного цвета, на капюшоне опушка, на голове серая вязанная шапочка, на ногах замшевые полуботинки черного цвета без каблуков. Носит сумку красного (бордового) цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых, просим сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия