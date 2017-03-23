В Саранске огнеборцы потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

В Саранске произошел пожар.
Инцидент случился на ул. 2-я Промышленная, где загорелось предприятие деревообработки. Сотрудникам МЧС удалось своевременно потушить пожар и не допустить жертв. Площадь возгорания составила 30 кв.м.
На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.
Как сообщалось ранее, в Дубенском районе произошел пожар на остановке общественного транспорта "Кочкурово", расположенной на трассе Саранск-Ульяновск. Там загорелся общественный туалет, принадлежащий федеральным дорожникам.
Источник: izvmor.ru