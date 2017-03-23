В Саранске огнеборцы потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на ул. 2-я Промышленная, где загорелось предприятие деревообработки. Сотрудникам МЧС удалось своевременно потушить пожар и не допустить жертв. Площадь возгорания составила 30 кв.м.

На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе произошел пожар на остановке общественного транспорта "Кочкурово", расположенной на трассе Саранск-Ульяновск. Там загорелся общественный туалет, принадлежащий федеральным дорожникам.

Источник: izvmor.ru