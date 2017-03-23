В Мордовии пройдет Весенний турнир по футболу на призы Федерации футбола республики

В воскресенье, 26 марта, в Мордовии стартует Весенний турнир на призы Федерации футбола республики.

Сообщается, что в нем примут участие 12 команд, которые разбиты на 3 подгруппы. Подгруппа 1: Ватт Саранск, МГУ Саранск, Мордовия-центр Саранск, Сфера Комсомольский. Подгруппа 2: Агрофирма Октябрьская Б.Елховка, МГПИ Саранск, Рузаевка, Саранск-1. Подгруппа 3: Мордовия-2001, Саранск-2, Спартак-КЭМЗ Ковылкино, ПФ Атемарская Атемар.

Согласно регламенту состязаний, продолжительность матча составит 80 минут (2 тайма по 40 минут), в финал выйдут победители подгрупп.

Как ранее сообщалось, на улицах Саранска с 1 мая начнут торговать вкусным мороженым и холодным квасом.

В ближайшее время состоится аукцион, в ходе которого будут определены предприниматели, которых допустят к продажам. Участие в аукционе примут не только представители Мордовии, но и бизнесмены из других регионов РФ.

Источник: izvmor.ru